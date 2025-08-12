O empresário Sidney Oliveira, fundador da rede Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que investiga um esquema de corrupção bilionário envolvendo auditores fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda.

A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC), apura fraudes em créditos tributários que teriam movimentado cerca de R$ 1 bilhão em propinas desde 2021. Segundo os promotores, o esquema era liderado pelo auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, supervisor da Diretoria de Fiscalização, também preso hoje.

As investigações apontam que o grupo facilitava a quitação irregular de créditos tributários para empresas em troca de pagamentos mensais de propina, feitos por meio de uma empresa em nome da mãe do auditor.

Sidney Oliveira

Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, incluindo sedes de empresas. Em uma das casas, em Alphaville, foram encontrados dinheiro vivo e pacotes de esmeralda.

Os envolvidos podem responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

