Santa Bárbara Rock Fest terá maior palco da história em eventos da cidade

Leia + sobre diversão e arte

Com 40 metros de largura, 12 de altura e uma cenografia que combina luzes, painéis de LED e design imersivo, o Santa Bárbara Rock Fest 2025 terá o maior palco já montado em um evento da cidade. A 8ª edição do festival, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, reunirá 53 bandas, entre elas Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna, além de atrações e espaços para lazer e gastronomia.

A fachada do palco será formada por 38 vãos preenchidos com lonas backlight, cada uma iluminada por um par de LED com endereçamento distinto, criando um grande quadro de xadrez luminoso. Nas laterais, a cenografia conta com linhas a 45 graus convergindo para o centro, ampliando a sensação de profundidade e destacando o logo oficial do Santa Bárbara Rock Fest ao centro.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, destacou a importância e o impacto da montagem. “Esse é o maior palco que nós já montamos em qualquer evento na cidade. Ele tem 40 metros de largura por 12 de altura e possui uma composição cenográfica que vai dar ainda mais efeito e luz para essa edição do Santa Bárbara Rock Fest”, afirmou.

O público também contará com dois grandes painéis de LED de 4,5 metros de largura por 7 metros de altura, com transmissão simultânea dos shows e tradução em Libras. “A fachada e as laterais vão compor uma cenografia que vai embalar junto com a música, tornando o espetáculo ainda mais imersivo”, completou Evandro.

Além do palco principal que receberá os nove headliners, a edição 2025 reunirá mais 44 bandas nos palcos Gig, Água, Jam e Cidade do Rock, oferecendo uma experiência completa para os fãs de todos os estilos do rock. O festival ainda contará com roda gigante, tirolesa, ativações culturais, espaço para economia criativa e área gastronômica.

Segundo o prefeito Rafael Piovezan a programação foi pensada para atender todos os estilos de rock e superar o sucesso da última edição. “Cada atração foi escolhida pensando em representar diferentes vertentes do rock, do mais pesado ao pop rock. A expectativa é repetir ou até superar o público de 90 mil pessoas do ano passado, caso o clima colabore. O festival cresce a cada edição, e nosso compromisso é seguir aprimorando para entregar cultura, entretenimento e boa música para Santa Bárbara d’Oeste e toda a região”, comentou.

Programação dos demais palcos:

Palco Gig

Threepsy, Válvera, Soul da Toga, Fogo 51, Lost80s, Hugo Mariutti, Eskröta, Alívio Cômico, Terno de Madeira, Velmas e Malu Rajer. Todas estreiam no festival.

Palco Água

Master Of Reality (Black Sabbath), Avril Lavigne Experience, Killers Kiss Cover, Mantenha a Dúvida (Charlie Brown Jr.), Hallted Evanescence Cover, Cwknot Slipknot Cover Brasil, Visions Stratovarius Tributo, Shop Suit – System of a Down Cover, Flor ET (autoral), Supersonic (Oasis) e Green Day Cover Brasil.

Palco Jam

Urdza, Duunum, Maré Tardia, Drenna, Outrunner, Plutão Já Foi Planeta, Asfixia Social, Jupta, Magüerbes, Crucifixion BR e Canto Cego — todas pela primeira vez no Rock Fest.

Palco Cidade do Rock (bandas barbarenses)

Nightfall – Nightwish Tribute, Banda Uppercut, Old Hunters, Jaeder Menossi Interestellar Experience, Sharded, Hellskitchen, The Iron Troopers, The New Drunks, Allan Kevyn, SKA7 e Lighthouse.

A edição 2025 do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Serviço:

Santa Bárbara Rock Fest 2025

Dia 22 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Krisiun (21h)

Massacration (23h)

Dia 23 de agosto de 2025 (sábado)

Banda Makna (17h)

Kiara Rocks (19h)

Tihuana (21h)

Titãs (23h)

Dia 24 de agosto de 2025 (domingo)

Dead Fish (17h)

CPM 22 (19h)

Jota Quest (21h)

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Mais informações: rockfestsbo.com

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP