A mais recente pesquisa Atlas/Bloomberg confirma liderança do presidente Lula em patamares próximos de uma vitória no 1º turno nos cenários testados, enquanto a oposição se articula em candidaturas variadas. Flávio Bolsonaro teve crescimento desde dezembro, atingindo 35%, enquanto Tarcísio de Freitas manteve 28% e Michelle Bolsonaro tem 31%.

Na simulação de 1º turno com Tarcísio de Freitas, o presidente mantém estabilidade na liderança, com 48,5% das intenções de voto, contra 28,4% do governador de São Paulo. Desde outubro de 2025, crescem as intenções de voto em outros candidatos, como Ronaldo Caiado (5%), Ratinho Jr (3,9%) e Romeu Zema (3,9%) neste cenário.

Cenário de Lula contra Flávio

Na simulação de 1º turno com Flávio Bolsonaro, o petista se mantém com 48,8% das intenções de voto, contra 35% do senador, que cresceu 5,7 pp desde dezembro. Outros potenciais candidatos aparecem individualmente abaixo de 5%, reforçando a centralidade da disputa entre Lula e o bolsonarismo neste cenário.