Artistas de exposição no MAC Americana realizam encontro online nesta 4ª-feira

Artistas participantes da exposição “Paisagens Obra Assinada – Revisitando a Modernidade”, em cartaz no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana, fazem uma conversa sobre seus processos criativos nesta quarta-feira (21), das 14h30 às 17h, de forma online, por meio da plataforma Zoom. O link para acesso é zoom.us/j/84824570514. A participação do público é gratuita.

A mostra pode ser visitada gratuitamente até o próximo dia 30 no MAC, localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. A exposição discute o saber e o fazer artístico e cultural, reunindo obras de Olivio Guedes, Lucia Py, Luciana Mendonça, Leila Mirandola, Cristiane Ohassi, Heraclio Silva, Carmen Gebaile, Lucia Porto, Gersony Silva e Miriam Nigri Schreier. A iniciativa integra o programa “Circuito Outubro Aberto 2025”.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, convidou os interessados a participarem. “O encontro online facilita o acesso e as conversas com os artistas, promovendo o diálogo sobre a produção artística destes importantes nomes”, disse.

A exposição é realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Entrepostos Mercado Arte Cultura (EMAC), com apoio dos projetos Circuito Outubro Aberto (ProCOa) e Mercar Outubro Aberto (ProMoa) e do Núcleo de Arte Contemporânea Latino Americana (NACLA). Mais informações, portfólios e e-mails dos participantes estão disponíveis no site procoaoutubroaberto.blogspot.com.

