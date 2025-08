MAC Americana tem inscrição para oficina sobre trilha sonora para curtas

Estão abertas as inscrições para a Oficina Pontos MIS “Análise e Trilha Sonora para Curtas”, que será realizada na próxima quinta-feira (7), das 18h às 22h, no MAC Americana (Museu de Arte Contemporânea), vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A atividade tem classificação indicativa de 14 anos e é gratuita. São 30 vagas e as inscrições podem ser feitas no MAC, pelo telefone (19) 3408-4825, pelo e-mail [email protected], ou pessoalmente na sede do museu, localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

Ministrada pelo músico e professor Anderson Fernando Zeule, a oficina proporcionará uma experiência imersiva e interativa, ensinando os participantes a identificar e compreender os elementos essenciais de uma trilha sonora, como instrumentação, ritmo, melodia e harmonia. Além disso, serão analisadas grandes obras do cinema, destacando a relação entre as cenas e suas trilhas, bem como o impacto da música na concepção geral de um filme.

Zeule tem ampla experiência na área musical. Formado pelo Conservatório de Tatuí, trabalhou com arranjos e trilhas para bandas, orquestras e grupos de metais. Atualmente, é professor de Teoria Musical na Orquestra Sinfônica de Limeira (OSLI), onde compartilha seus conhecimentos técnicos sobre as propriedades da música.

“Esta oficina é uma oportunidade para cinéfilos, músicos e amantes da sétima arte aprofundarem conhecimentos para a produção de curta-metragens”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o MIS (Museu da Imagem e do Som) de São Paulo.

Serviço

Oficina: Análise e Trilha Sonora para Curtas

Data: 7 de agosto (quinta-feira)

Horário: 18h às 22h

Local: MAC Americana (no CCL – Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo)

Classificação: 14 anos

Inscrição e participação: Gratuitas

Vagas: 30 (inscrições limitadas)

