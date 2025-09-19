MAC Americana exibe “Luz Nas Trevas” com Ney Matogrosso na 2ª-feira

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe, na próxima segunda-feira (22), o filme nacional “Luz Nas Trevas” (2012), com entrada gratuita. A classificação é 12 anos. A obra é estrelada pelo cantor Ney Matogrosso e tem direção de Helena Ignez e Ícaro Martins. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

A sinopse retrata a trajetória de Jorge Bronze, conhecido pelo codinome Tudo-ou-Nada. Ele é filho do famoso Bandido da Luz Vermelha, que assaltava casas de ricos paulistanos e foi transformado em ícone pelo jornal “Notícias Populares”. Por outro lado, aborda a vida de Luz Vermelha em um presídio de segurança máxima, mostrando como ele lida com a fama de ser um dos criminosos mais conhecidos do Brasil.

A sessão integra o Programa Pontos MIS, realizado em Americana em uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

“As Sessões Pontos MIS sempre exibem títulos diversificados e obras de grande relevância para o cinema nacional e mundial, sendo uma excelente opção de cultura e lazer gratuitos”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

