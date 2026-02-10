O suplente de deputado federal Vanderlei Macris se filiou esta semana ao PSD do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. Na semana passada, Kassab já havia anunciado o embarque de 6 deputados estaduais no seu partido- a maioria vindo do PSDB e do Cidadania (Dirceu Dalben incluso).

VM deve apoiar o filho Rafael Macris (Missão) que vem para a disputa de deputado estadual esse ano no novo partido do MBL (Movimento Brasil Livre) de Kim Kataguiri, Mamãe Falei e Renan Santos. Mas ele é cotado para vir a prefeito em Americana em 2028 e repetir os veteranos Chico Sardelli (eleito em 2020 e reeleito 2024) e Omar Najar (eleito em 2015 e reeleito 2020).

