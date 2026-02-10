A fiscalização feita a supermercados médios tem chamado a atenção de empresários da região. Segundo eles, é necessário acompanhar os supermercados e isso ninguém discute. O que alguns vieram questionar é que seria uma forma seletiva, midiática e sensacionalista.

E falam que isto vem sendo feito em Americana, sempre recaindo sobre micro e pequenos empreendedores.

A pergunta que vem é sobre a ação desta segunda-feira na região do Zanaga.

As dúvidas são- Quem filmou essa ação? Quem autorizou as imagens? Quem produziu o material e decidiu encaminhá-lo à imprensa? Foi a Vigilância Sanitária? Foi a Polícia Civil? Em que momento isso virou espetáculo público, antes mesmo do direito de defesa do proprietário?

Expor, filmar e divulgar operações dessa forma não é fiscalização, é execração pública. E mais grave: por que prender um pequeno comerciante chinês? Será que a nacionalidade pesa? Porque nunca vimos donos de grandes redes sendo presos, apesar de problemas semelhantes já terem sido apontados.

A Vigilância Sanitária deve atuar para orientar e corrigir, não para destruir reputações e meios de subsistência. Por trás de cada pequeno comércio existem famílias, empregos e pessoas que dependem disso.

Fiscalizar, sim.

Selecionar alvos, escandalizar e criminalizar pequenos empresários, não.