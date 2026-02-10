Hortolândia fez o recape de mais de 100 km de vias nos últimos 6 anos

Obras melhoram trânsito e colaboram para atração de novos investimentos; nesta semana, Prefeitura retomou serviço pelo Residencial João Luiz

Leia Mais notícias da cidade e região

As obras de recuperação do asfalto estão a todo vapor em Hortolândia, apesar do período chuvoso. Nesta semana, a Prefeitura de Hortolândia retomou as obras de recape com serviços concentrados no Residencial João Luiz. Outros bairros, como Jd. Sumarezinho, Jd. Rosolém, Jd. Adelaide, Vila Real e Jd. Terras de Santo Antônio, também receberão, em breve, investimentos em fresa e massa asfáltica.

Mas o que falta fazer é pouco perto de todo trabalho já realizado no período de governo do prefeito José Nazareno Zezé Gomes. De 2021 a 2025, a Secretaria de Obras contabiliza 103,98 km de asfalto recuperado. Com a obra em andamento no João Luiz, serão 107,19 km de recape, um investimento que ultrapassa R$ 25 milhões ao longo dos últimos anos.

Com o avanço das obras de recapeamento, a Prefeitura de Hortolândia garante melhores condições de trânsito e acesso facilitado às rodovias que cortam à cidade, o que atrai novos investimentos para o município, melhora a renda do trabalhador e dá mais qualidade de vida para a população. No Residencial João Luiz, seis ruas recebem o serviço atualmente: Rua Joaquim Maurício da Silva, Rua Curitiba, Rua Florianópolis, Rua Presidente Bernardes, Rua Emiliano Sanches e Rua Porto Alegre.

De acordo com a Secretaria de Obras, a primeira etapa do recape é a fresagem – remoção superficial da camada de asfalto danificada. Em seguida, nova massa asfáltica é aplicada com ajuda de rolo compressor. Por fim, entra em ação a equipe da secretaria de Mobilidade Urbana, com a sinalização de solo do trecho recuperado.

Investe

“Investir em recapeamento é investir em qualidade de vida, segurança e respeito com quem vive e circula pela cidade. Já são mais de 100 quilômetros de ruas e avenidas recapeadas durante o nosso Governo, com investimentos que ultrapassam R$ 25 milhões. Isso significa menos buracos, mais segurança no trânsito, valorização dos bairros e melhores condições para trabalhadores, estudantes, comerciantes e motoristas. Agora, no Residencial João Luiz, estamos com mais uma frente de trabalho, levando recapeamento para diversas ruas. É um trabalho contínuo, planejado e feito para durar, porque cuidar da cidade também é cuidar das pessoas que usam essas vias todos os dias”, enfatiza Zezé Gomes.

O cuidado com as ruas da cidade vem desde 2021, quando foram recuperados 42,25 km de vias públicas. Na época, o serviço atendeu importantes avenidas da cidade, como Emancipação, Thereza Ana Cecon Breda e São Francisco de Assis. Em 2022, o trabalho prosseguiu, com atenção e cuidado à mais 20 km de ruas, atendendo bairros como Jd. Santa Amélia, Vila Real, Jd. Nova Hortolândia, Jd. Santa Izabel e diversas outras localidades.

No ano seguinte, outros 20 km foram recapados, contemplando ruas do Remanso Campineiro, Jd. das Paineiras, Nova Hortolândia, Parque dos Pinheiros, Jd. Santo André, Jd. São Jorge, Jd. Adelaide, Vila Guedes, Jd. Campos Verdes e muitos outros pontos atendidos ao longo de 2023. Já em 2024, 8,5 km de ruas foram recapeadas no Parque Orestes Ôngaro e Jd. São Sebastião. No ano passado, 11 km de vias receberam obras, incluindo o Jd. Nova Europa, Jd. Carmem Cristina, Jd. Estefânia, Jd. São Camilo, Jd. Santa Luiza, Vila Real, Jd. Nova Hortolândia e Jd. Amanda. Todas estas obras totalizam investimentos de R$ 24.969.963,78.

A fonte de recursos para atender quase que a totalidade de bairros da cidade com o recape é variada. De acordo com a Secretaria de Obras, há investimentos próprios do município, emenda parlamentar, convênios, além de contrapartida da iniciativa privada.

Para este ano, além das obras do Residencial João Luiz, a Prefeitura de Hortolândia prevê recapeamento de vias na Estrada Municipal Pedrina Guilherme, na Taquara Branca, onde a empresa Microsoft atualmente realiza intervenções de ampliação de cabeamento de rede, em razão da construção de um dos seus data centers na região. A empresa é responsável pelo recape de um trecho de 1,2 km desta estrada, desde o Pesqueiro do Chico até próximo da passagem sob a Rodovia dos Bandeirantes.

Além disso, os 740 metros finais da via foram duplicados como contrapartida. “Assim que a expansão de redes da Microsoft for finalizada, entraremos com obras de recape desde o Jd. Firenze até o Pesqueiro do Chico. São cerca de 1,1 km”, destacou o secretário de Obras, Sérgio Torrecillas. Com a obra, toda a Estrada Municipal terá o pavimento recuperado, totalizando 2,3 km de asfalto novo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP