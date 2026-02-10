Dois presos por violência e tráfico em Americana e Santa Bárbara

Polícia Militar deteve homens de 27 e 45 anos acusados pelos crimes nesta segunda-feira (9)

Duas ações distintas da Polícia Militar, realizadas na segunda-feira (9), resultaram na prisão de dois indivíduos pelos crimes de violência doméstica e tráfico de drogas nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. As ocorrências foram atendidas por equipes do 19º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (19º BPM/I).

Em Americana, por volta das 21h43, policiais da 1ª Companhia foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua José Nascimento. No local, a vítima, um homem de 35 anos, relatou ter sofrido agressões físicas, além de invasão de domicílio e danos materiais em sua residência. O agressor, de 27 anos, já havia fugido antes da chegada das viaturas.

Diante das informações fornecidas, a equipe realizou diligências e patrulhamento pelos endereços indicados, localizando o suspeito em uma adega. Ele foi abordado e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. O indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça por violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e dano material.

Entorpecentes

Já em Santa Bárbara d’Oeste, por volta das 12h40, uma equipe do 1º Pelotão de Força Tática prendeu um homem de 45 anos por tráfico de drogas na Rua Florindo Bosqueiro. Os policiais receberam informações de que o suspeito estaria transportando e distribuindo entorpecentes em um veículo HB20 branco, além de armazenar grande quantidade de drogas em um apartamento no Condomínio Amarílis.

Durante patrulhamento, o veículo foi localizado e abordado. Na busca pessoal, foram encontradas 60 porções de cocaína. O próprio suspeito informou que realizaria a entrega da droga em uma adega da região. No carro, também foram apreendidos R$ 190 em cédulas e R$ 45,45 em moedas.

Como o indivíduo não portava documentos, os policiais se deslocaram até sua residência, onde a entrada foi autorizada por um familiar. No local, foram encontradas anotações relacionadas ao tráfico. Em diligências complementares, os policiais localizaram, em outro apartamento, grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados para o preparo e a distribuição das drogas, incluindo mais de 14 quilos de cocaína, cerca de 1,5 quilo de maconha, balanças de precisão, liquidificadores e insumos para mistura.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

