Capivaras ‘invadem’ Nova Odessa e geram preocupação de saúde pública

Vereador Paulinho Bichof sugere controle populacional para coibir animais na área urbana

Leia + sobre política regional

Animais muito queridos e em bastante evidência com o público infantil, as capivaras podem ser vistas com cada vez mais frequência no perímetro urbano de Nova Odessa. O assunto foi discutido na sessão desta segunda-feira (9) na Câmara Municipal, a partir de um requerimento do vereador Paulinho Bichof (Podemos), que sugere ações de controle da população animal.

No documento, Bichof solicita informações da Prefeitura sobre o aumento de capivaras nos bairros Parque Fabrício e Jardim Europa. A situação tem gerado preocupação entre os moradores quanto à segurança, à saúde pública e à preservação ambiental.

Durante a discussão do tema foi exibido um vídeo (abaixo) em que pode ser visto um bando dos animais no bairro Jardim Europa, próximo da região central. Mais especificamente, nas Ruas José Penachione e João Bolzan. “A cidade está tomada por capivaras. É no São Jorge, na Vila Azenha, no Fortaleza”, exemplifica o vereador.

Ações

Conforme Bichof descreve, os animais roedores de grande porte estão aparecendo cada vez mais na área urbana e em loteamentos de condomínios. Segundo ele, existe a necessidade de ações de manejo e políticas públicas voltadas à preservação ambiental, “garantindo o equilíbrio entre a fauna local e o convívio seguro com a população humana”.

“É uma questão de saúde pública”, reforça Bichof. O vereador citou caso de moradores que descobriram carrapato-estrela em seus corpos. “Ainda bem que não estava infectado. A febre maculosa é uma doença de alta letalidade. Se não socorrer em poucas horas, a pessoa morre”, alerta.

Além disso, o vereador cita que estão aparecendo mais cachorros-do-mato. “O próprio prefeito (Cláudio Schooder) Leitinho tentou socorrer um atropelado na Avenida Ampelio Gazzetta. E esses dias me falaram que tinha cachorro-do-mato atropelado na Avenida Brasil também”, recorda.

Praga

“Vai ter que fazer um corretivo aí”, pondera o vereador. Bichof lembrou de ações feitas na Esalq em Piracicaba. “Tem que castrar ou fazer alguma coisa”, acrescenta. Ele mencionou ainda o caso de javalis, que inclusive podem ser caçados por serem prejudiciais a plantações. “Se não tomar cuidado com a questão das capivaras, vira praga”, avisa.

“Esses dias apareceu uma também em um posto de combustíveis perto da Prefeitura. Acho que estão subindo lá pra ver com o prefeito se não faz uma castração”, brincou Paulinho Bichof. “Precisamos tomar uma atitude e é pra já”, completa.

O vereador André Faganello (Podemos) acrescentou dizendo que recentemente também foram vistas capivaras na Rua Duque de Caxias e próximo a um hotel no Centro. “A Prefeitura precisa procurar os órgãos responsáveis e também o Governo do Estado”, emenda. “Pra que pelo menos não venham a adentrar no perímetro urbano e fiquem em seu habitat”, conclui.

O Novo Momento questionou a Prefeitura a respeito do assunto, através da Diretoria de Comunicação. Mas até o momento de fechamento da matéria não houve retorno.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP