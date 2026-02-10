O Grupo S Vicente, por meio das bandeiras Supermercados São Vicente e Arena Atacado, realizou a entrega de um Renault Kwid Intense 1.0 MT 2026, zero quilômetro, à colaboradora Luzia Vanuza Serra, vencedora do programa interno “Presença Premiada”. Luzia atua na loja do Centro de Santa Bárbara d’Oeste. A ação foi realizada no dia 6 de fevereiro.

A colaboradora completa, em 2026, 10 anos de trabalho no Grupo São Vicente. Atualmente, exerce a função de repositora de FLV (Frutas, Legumes e Verduras).

“No dia do sorteio eu estava de folga. Não acreditei quando soube que tinha ganhado. Fiz aniversário em janeiro e completo dez anos de trabalho aqui neste ano. Esse prêmio chegou em uma ótima hora”, comemorou Luzia.

A campanha interna de valorização dos colaboradores caminhou alinhada às ações promocionais voltadas aos clientes. Enquanto a campanha externa teve como tema “Segura essa barra”, para os colaboradores a comunicação seguiu a mesma linha, com o “Segura esse prêmio”.

Para Isabel Cavicchiolli, sócia e diretora do Grupo São Vicente, o momento é especial. “Sempre que participo dessas entregas é uma grande emoção. Passa um filme na cabeça, desde o início da nossa história, e hoje estamos aqui entregando um carro para uma colaboradora. É realmente especial”, destacou.

Já a diretora de operações do GSV, Luciana Bueno, ressaltou que o programa reforça o compromisso com a valorização dos profissionais. “Ao longo do ano, o colaborador cumpre sua parte com dedicação e compromisso diário. Esse prêmio vem para reconhecer esse esforço. É gratificante ver a alegria dos colegas quando um colaborador é contemplado”, afirmou.

Presença Premiada S Vicente

O Presença Premiada é um programa exclusivo para os(as) colaboradores(as) do GSV – Grupo São Vicente, com o objetivo de valorizar a assiduidade, reduzir os índices de absenteísmo e reconhecer aqueles que mantêm presença regular na jornada de trabalho.

Além de concorrer aos prêmios, o(a) colaborador(a) que não apresentar atestados médicos nem faltas injustificadas durante um mês completo recebe uma bonificação de R$ 100,00 em vale-compras.