Rumo entrega a Nova Odessa passarela de pedestres sobre a linha férrea

Estrutura de 243 metros, com iluminação 100% solar, garantirá segurança e acessibilidade na ligação entre o Centro e a região do Jardim Flórida

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou a entrega, nesta terça-feira (10), da nova passarela de pedestres construída pela concessionária Rumo sobre a linha férrea, ligando a Praça Central José Gazzetta ao Jardim Flórida. A obra, iniciada em julho de 2025, foi projetada para proporcionar segurança e acessibilidade e põe fim ao risco que moradores da região enfrentavam diariamente ao cruzar a linha do trem.

A estrutura metálica, com extensão total de 243 metros e mais de 31 toneladas de aço ficará permanentemente iluminada por um sistema de energia solar fotovoltaica, 100% renovável, garantindo autonomia energética, visibilidade noturna e redução de custos com manutenção.

“Esta entrega atende a uma demanda histórica da nossa população. Agora, moradores do Jardim Flórida, Vila Azenha, Jardim Santa Luiza, Jardim Fadel e região terão uma ligação segura, moderna e acessível com o centro comercial e de serviços, sem qualquer risco de acidente. É um avanço concreto em qualidade de vida”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, também reforçou o impacto positivo da obra. “Além da segurança, a passarela garante a todos, inclusive pessoas com mobilidade reduzida, o direito de ir e vir com dignidade. É uma infraestrutura que vai servir também às gerações futuras”, afirmou.

O gerente de Relações Governamentais da Rumo, Frederico Abdalla, falou sobre o compromisso da concessionária com a segurança e o desenvolvimento territorial de Nova Odessa. “Esse investimento traz benefícios diretos para a população em termos de geração de emprego e renda e, também, para a eficiência operacional da ferrovia”, avaliou.

Além da passarela que acaba se ser inaugurada, faz parte das intervenções realizadas pela Rumo no município as obras de duplicação do ‘Viaduto do Pezão’, que seguem com previsão de conclusão no mês de abril, beneficiando o fluxo de veículos entre os bairros Jardim São Jorge e Jardim Santa Rosa e o acesso à região do Picerno, em Sumaré.

