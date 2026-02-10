Pastor Miguel Pires exige funcionamento da coleta seletiva em Americana

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre a coleta seletiva realizada no município.

De acordo com o parlamentar, o funcionamento adequado da coleta seletiva no município é importante por possibilitar a reciclagem e o reaproveitamento de materiais, contribuindo diretamente para a redução do volume de resíduos encaminhados aos aterros sanitários, prolongando sua vida útil e diminuindo a necessidade de novas áreas de descarte. “A coleta seletiva de resíduos sólidos é uma ação fundamental para mitigar os impactos negativos da produção de lixo e promover a conservação ambiental”, afirma Pastor Miguel.

O autor pergunta se a coleta seletiva de resíduos sólidos é realizada atualmente em todos os bairros do município; qual é o volume médio mensal de resíduos recicláveis coletados; quantos funcionários atuam diretamente na coleta seletiva; quais campanhas de conscientização e educação ambiental são realizadas junto à população; e se existe parceria com escolas, instituições sociais, cooperativas ou empresas para a promoção da educação ambiental no município.

O requerimento será discutido e votado em plenário pelos vereadores durante a sessão ordinária de terça-feira (10). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

