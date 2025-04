Madeira na arquitetura de interiores

Desde muito tempo a madeira é um dos materiais mais usados e valorizados na arquitetura e não é para menos: com suas diversas características e um leque diverso de tons, ela é unanimidade por conta da amplitude de funções que exerce nos ambientes. Nas reformas realizadas pelo arquiteto Raphael Wittmann, da RAWI Arquitetura + Design, ela demarca o espaço – e muitas vezes até protagoniza –, pela estética que entrega na execução de portas, marcenaria planejada, móveis soltos, bancadas de banheiro e até mesmo em pequenos detalhes que enriquecem os projetos.

Além de dar forma aos elementos, a madeira cumpre outros dois papéis muito valorizados na arquitetura residencial contemporânea: inserir a biofilia como meio de conexão com as referências naturais que tanto fazem bem aos seus humanos, como pela experiência sensorial. “Justamente por esses atributos, sua presença é bastante atribuída às sensações de aconchego e bem-estar“, analisa o profissional.

Ele ainda ressalta a responsabilidade de observar a origem das madeiras, que primordialmente devem ser originárias de manejo florestal e, ainda no tocante à sustentabilidade, dados recentes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) revelam que empregar o material das construções, em detrimento ao concreto e o aço, por exemplo, reduz substancialmente as emissões de carbono associadas à construção civil.

Acompanhe as boas ideias com a madeira implementadas pelo arquiteto.

Porta como peça escultural

A porta mexicana, escolhida pelo arquiteto Raphael Wittmann para a construção dessa casa, caracteriza-se pelo uso de madeira maciça disposta em ripas verticais, conferindo-lhe uma estética rústica que se entrelaça com as referências da arquitetura colonial e do campestre tradicional. Sua composição natural, como o cumaru ou angelim, além de garantir resistência estrutural, também se soma para a integração da porta à paisagem | Projeto: RAWI Arquitetura + Design | Fotos: Juliana Deeke

A porta de entrada, muitas vezes o primeiro ponto de contato entre o espaço e seus visitantes, torna-se uma peça escultural nos projetos do profissional à frente do RAWI Arquitetura + Design. “Com a madeira podemos elaborar portas amplas, com texturas naturais e com acabamentos sofisticados que entregam também a questão da arte“, avalia. Segundo ele, o elemento não apenas cumpre um papel prático, mas também adiciona calor e identidade ao ambiente.

Armários de banheiro em madeira

A presença de armários de madeira deixa os ambientes mais acolhedores, tal qual esse banheiro projetado pelo arquiteto Raphael Wittmann. Essa especificidade é substancial para quem valoriza momentos de privacidade e tranquilidade durante os cuidados pessoais | Projeto: RAWI Arquitetura + Design | Fotos: Juliana Deeke

Em ambientes úmidos como o banheiro, a marcenaria em madeira tratada permite equilibrar a sua função e estilo. Esse toque da madeira, de acordo com Raphael, é fundamental para suavizar o contraste com os metais e espelhos, concebendo uma atmosfera mais leve e convidativa. Além disso, com a madeira de reflorestamento certificada, o projeto ganha em durabilidade e sustentabilidade.

Bancadas de Home Office

O MDF (Medium Density Fiberboard) é uma escolha perfeita para bancadas de home office, pois oferece versatilidade e longevidade. Fabricado a partir de fibras de madeira unidas por resina, pode ser moldado em diversas formas e acabamentos, sua superfície lisa é fácil de pintar ou laminar e a leveza do material facilita o transporte e a instalação. Nos dois projetos realizados pelo arquiteto, Raphael Wittmann, a tonalidade clara evoca o equilíbrio para as atividades profissionais dos moradores | Projeto: RAWI Arquitetura + Design | Fotos: da direita para a esquerda: Juliana Deeke Rafael Renzo

A crescente demanda por espaços de home office impulsionou o emprego da madeira como material de design, proporcionando funcionalidade a esses ambientes. O arquiteto explora a madeira em bancadas com tonalidades que aquecem e humanizam o espaço. Além de sua beleza, ela coopera para o bem-estar emocional, pois está associada a uma redução significativa do estresse, proporcionando um ambiente apto para o foco e a produtividade. As propriedades acústicas da madeira também desempenham papel importante para a absorção de ruídos.

Pisos de madeira

Os pisos de madeira entregam não só uma aparência ímpar, mas também a facilidade na limpeza. Sua superfície lisa permite que a sujeira e a poeira sejam removidas com um simples pano úmido, enquanto produtos de limpeza específicos garantem a manutenção do acabamento. O arquiteto Raphael Wittmann ressalta que a matéria-prima é menos propensa a acumular alérgenos, tornando-a uma escolha saudável para o lar | Projeto: RAWI Arquitetura + Design | Fotos: Juliana Deeke

Os pisos de madeira se destacam como uma escolha sofisticada e acolhedora, refletindo a crescente valorização de materiais naturais em ambientes internos. O arquiteto Raphael Wittmann opta por madeiras em tons neutros e acabamentos acetinados que não apenas adicionam uma elegância discreta, mas garantem durabilidade e resistência ao desgaste. Embora o investimento inicial em pisos de madeira possa ser mais elevado, seu excelente custo-benefício é evidente ao longo do tempo, especialmente quando se considera sua contribuição para o isolamento térmico, reduzindo custos de climatização e aumentando o conforto do espaço. Além disso, a madeira é uma escolha sustentável que pode melhorar a qualidade do ar interno, tornando-se uma opção saudável para o lar.

Marcenaria planejada

A marcenaria planejada permite que os profissionais façam medições precisas e adaptem os móveis às necessidades específicas do ambiente, assim como o arquiteto Raphael Wittmann realizou nos dois projetos: à direita, uma estrutura que envolveu desde a porta de entrada, armários, nichos decorativos, cantinho do bar e adega. Já à esquerda, no studio com apenas 40 m², a lateral do armário transformou-se em prateleiras | Projeto: RAWI Arquitetura + Design | Fotos: Rafael Renzo e Thiago e Dam Mol

Bastante utilizada pelo escritório RAWI Arquitetura+Design, a marcenaria planejada executa móveis sob medida que maximizam o uso de espaço em ambientes em uma abordagem que permite atender às necessidades específicas dos usuários. Para o profissional, ela também é solução sustentável, pois reduz desperdícios durante a produção e instalação por utilizar a madeira de maneira eficiente. Essa estratégia não apenas melhora a funcionalidade dos ambientes, mas também assegura a durabilidade dos móveis, fazendo dela uma opção inteligente para quem busca otimização e praticidade em projetos de interiores.

Mobiliário de madeira

Segundo uma pesquisa realizada pela Furniture Today, 79% dos consumidores consideram a madeira um material de qualidade, apreciando sua resistência e a possibilidade de restauração ao longo do tempo. Além disso, os móveis de madeira contam com uma variedade de estilos e acabamentos, permitindo que se adaptem a diferentes propostas de arquitetura de interiores, desde as mais rústicas até as contemporâneas | Projeto: RAWI Arquitetura + Design | Fotos: Thiago e Dam Mol

As mesas de jantar e as estantes de madeira são algumas das peças mais procuradas e apreciadas por sua capacidade de agregar valor estético e funcional aos espaços. O arquiteto Raphael Wittmann destaca a relevância de utilizar madeira de qualidade que atendam não apenas as demandas do ambiente, mas que valorizem o ambiente e as características naturais da madeira.

Detalhes e penduradores

Com um olhar contemporâneo, os penduradores resolvem a vida dos moradores, além de eternizar a presença desses recursos presentes desde sempre nas entradas das casas | Projeto: RAWI Arquitetura + Design | Fotos: Rafael Renzo

Detalhes decorativos como penduradores e suportes refletem o cuidado do arquiteto Raphael Wittmann quanto à unidade da madeira em casa ambiente. Em um cenário que valoriza a estética sustentável e acabamentos simples, esses toques, mesmo discretos, são essenciais para um projeto bem integrado.

Sobre a Rawi Arquitetura + Design

Projetos personalizados que unem arquitetura e design contemporâneos à alma brasileira.

Na Rawi Arquitetura, sob o comando do arquiteto Raphael Wittmann e com mais de uma década de atuação, buscamos conceber espaços que transcendem o convencional, onde a interação entre formas, vazios, percursos, texturas e cores é uma consequência da busca por experiências e memórias inesquecíveis.

Nosso trabalho diversificado abrange reformas, retrofits, interiores, decoração e projetos arquitetônicos, incluindo também orientações na escolha de terrenos ou imóveis. A nossa abordagem é uma fusão entre a cultura brasileira e a estética contemporânea, sempre sob uma perspectiva sensível e, ao mesmo tempo, crítica e inovadora. Utilizamos materiais na sua essência, elementos artesanais, cores e pré-existências em nossas composições.

Cada projeto é uma jornada personalizada, onde valorizamos a singularidade de cada cliente, com suas vivências e histórias. Fazemos um mergulho em suas experiências, memórias, estilo de vida, desejos e sonhos, conectando esses importantes ingredientes ao contexto do local e às exigências do conforto ambiental, sempre com foco na sustentabilidade e no uso racional de recursos e materiais.

Nossa missão é transformar a arquitetura em uma experiência poética e reveladora, que não atenda apenas às necessidades funcionais, mas também esteja conecta ao ambiente e ressoe com o ritmo pessoal e o contexto cultural de cada indivíduo. Com mais de 100 projetos residenciais e comerciais realizados em São Paulo e em outros estados, nossa equipe de arquitetos e designers de interiores é dedicada a proporcionar experiências únicas a cada cliente.

