Mulheres do programa Mãe Americanense voltaram a reclamar com o NM em atrasos no programa.

No final de janeiro, a prefeitura de Americana informou que a entrega de kits do programa deve seguir o cronograma em fevereiro. A nota afirma que a licitação teve impugnação, mas a compra de itens do kit já havia sido homologa.

“Gostaria de reclamar denovo, pois eles ficaram de dar esse mês de fevereiro e pediram para gente procurar o cras, procurei e eles informaram que não tem previsão nenhuma de entrega”, disse Ialeska.

Mais notícias da cidade e região

“Estou precisando como todas as outras mães, nossos bebês já nasceram e estamos precisando das coisas que eles prometeram”, concluiu.

Em nota sobre o Programa Mãe Americanense

A prefeitura havia informado que houve atraso neste cronograma devido a licitação que foi impugnada em meados de janeiro. A compra de parte dos itens dos kits foi homologada no último sábado e, assim que todos os itens forem comprados, serão entregues a todas as famílias e gestantes que estão sendo atendidas pelo Programa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP