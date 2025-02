Blitz da saúde- O CRESSER (Centro de Referência em Saúde Sexual e Reprodutiva), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré, realizará nesta quinta-feira (27), das 8h às 10h, a Ação de Carnaval com pedágio no semáforo da Avenida Sete Setembro, esquina com a Dom Barreto, para conscientizar a população sobre a importância da prevenção nas festas.

Durante a ação, as equipes do CRESSER irão promover orientações de saúde, disponibilizar materiais de prevenção e realizar testes rápidos, destacando a importância de aproveitar o Carnaval com segurança e responsabilidade.

As unidades de saúde instaladas nas seis regiões do município também realizam trabalho intensivo com orientação e distribuição de informativos.

O secretário de Saúde Rafael Virginelli ressaltou que o período de carnaval dá oportunidade para que as equipes de saúde continuem os trabalhos de prevenção feitos durante todo o ano. “O carnaval é uma festa esperada pela maioria da população, mas é preciso também consciência e cuidado com a saúde”, orientou o secretário.

Em continuidade à ação “Carnaval com Saúde”, os profissionais das USFs (Unidades de Saúde da Família) do Matão, Vasconcelos e Bandeirantes realizarão na sexta-feira (28), no período da manhã, a distribuição, nos semáforos, de materiais de orientação sobre as formas de prevenção.

No Matão, a equipe estará reunida na Avenida Emílio Bosco, próximo à USF Matão. A unidade do Vasconcelos fará a ação na Avenida Ivo Trevisan, esquina com a Avenida Rebouças. Já a USF Bandeirantes estará com a equipe na Avenida Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhoa Cintra, em frente ao ShowBall.

No último sábado (22), as USFs do Bordon, Ângelo Tomazin, Trevo, São Judas, Paraíso e CSII, ficaram abertas, durante todo o dia, com a Ação de Carnaval para orientação e prevenção.

As equipes realizaram palestras, rodas de conversa e ofereceram testes rápidos. Os usuários contaram ainda com auriculoterapia, vacinação, avaliação de saúde bucal e outros serviços.

