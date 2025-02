Hélio Silva cogita vir candidato a deputado

Em entrevista ao podcast Folha de Sumaré nesta segunda-feira (25), o presidente da Câmara Municipal de Sumaré, Hélio Silva, confirmou que seu nome está no jogo para disputar uma vaga como deputado nas próximas eleições. Questionado pelo apresentador do programa, Odair Silva, e por diversos ouvintes, o vereador deixou claro que sua trajetória política o credencia para o desafio e que está pronto para essa nova missão.

Hélio Silva, que também é vice-presidente do Parlamento Metropolitano e atua diretamente nos debates que envolvem as 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas, afirmou que tem recebido apoio de munícipes, lideranças políticas e colegas vereadores, o que reforça ainda mais sua disposição para a candidatura.

Hélio Silva

“Meu nome está à disposição do partido, dos meus amigos correligionários e de todos aqueles que acreditam no nosso trabalho. Se for da vontade de Deus e da população, estarei nessa disputa para representar nossa região com força e compromisso”, declarou Hélio Silva.

Com um currículo sólido e vasta experiência na vida pública, Hélio Silva já desponta como um dos principais nomes para a disputa, consolidando sua liderança política e ampliando sua influência em Sumaré e na Região Metropolitana de Campinas.

