Americana com bombeamento de água 100%

O abastecimento de água em Americana foi normalizado, nesta quarta-feira (26), com 100% do bombeamento para os cerca de 15 bairros atendidos pelo reservatório da Vila Santa Catarina (CR-3).

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), as medições de parâmetros durante a madrugada apontaram para o bombeamento total, em sua capacidade máxima.

O sistema começou a normalizar após a intervenção realizada na segunda-feira (24,) no registro da adutora localizada na Rua Fernando de Camargo, no Centro. Com a manutenção, foi possível enviar mais água ao CR-3 e ampliar o fornecimento para a região afetada.

Fala diretor do DAE Americana

“Todos os bairros atingidos nos últimos dias já estão recebendo água. Se por acaso houver qualquer ponto de falta, as equipes estarão na região verificando para efetuar a retirada de possível ar no sistema, o que é normal de acontecer quando a tubulação fica vazia”, explica o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

“O DAE não mediu esforços para a solução definitiva da situação, com funcionários e técnicos trabalhando 24 horas para atender à população”, acrescenta Morelli.

