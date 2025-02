O Corinthians decide sua vida na Libertadores nesta quarta-feira (26/2), às 21h30, na Neo Química Arena, onde encara a Universidad Central, da Venezuela. No jogo de ida, deu empate em 1 a 1. Assim, quem vencer o duelo em Itaquera avança na competição continental. Um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, da ESPN e do Disney+.

Grana em disputa pro Corinthians

A Conmebol ainda não divulgou os valores de premiação para 2025, mas é possível ter uma ideia dos números com base na edição de 2024.

A cada avanço no torneio, os clubes garantem quantias milionárias, tornando a Libertadores uma das competições mais lucrativas do continente.

Boca Juniors perde nos pênaltis e é eliminado

Na noite de terça-feira (25), o Alianza Lima surpreendeu ao eliminar o Boca Juniors na segunda fase da Pré-Libertadores, após empate por 2 a 1 no tempo regulamentar e vitória por 5 a 4 nos pênaltis. A partida, realizada no icônico estádio La Bombonera, em Buenos Aires, foi marcada por momentos de tensão e viradas no placar.

