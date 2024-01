Maria Lucia Alves, mãe do jogador Daniel Alves,

publicou em suas redes sociais um vídeo expondo a suposta vítima do estupro cometido pelo esportista. A identidade da mulher, no entanto, não foi divulgada pela Justiça da Espanha nem pela imprensa.

Marcelo Crespo, coordenador e professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da ESPM, afirma que por mais que a suposta vítima tenha sido exposta na mídia, aparentemente não há consequências legais para a mãe do jogador sobre o post feito por ela. “Não há, na lei espanhola, um crime por esta divulgação ou insinuação, embora a conduta possa ser moralmente reprovável pela exposição da vítima e do raciocínio machista”, diz.

Os vídeos publicados por Maria Lucia mostram a vítima em festas e aparecem reproduções de reportagens afirmando que a mulher teve sintomas de depressão, como se fossem comportamentos incompatíveis. “ A postagem insinua que a vítima não está sofrendo, já que mostra momentos da garota se divertindo no ano de 2023”, completa o especialista da ESPM.

Daniel Alves foi acusado pelo Ministério Público da Espanha em novembro de 2023 por agressão sexual a uma mulher espanhola de 23 anos. O caso teria ocorrido em 20 de janeiro, em uma boate em Barcelona.

Marcelo Crespo é advogado com extensa experiência em atender empresas nacionais e multinacionais em demandas que envolvam direito digital (privacidade e proteção de dados, transformações digitais, blindagem de websites, segurança da informação), criminal e compliance. Atua como coordenador e professor dos cursos de graduação e pós-graduação de direito da ESPM-SP.

Musa da Verde e Branco, Carolina Arjonas usa look de R$ 18 mil para ensaio de Carnaval e coloca corpão para jogo

Estreante no Carnaval de São Paulo, a modelo e influencer Carolina Arjonas, 28 anos, escolheu um look caríssimo e ousado, todo em cristais, para ensaio da escola de samba Camisa Verde e Branco. Ela é musa da agremiação que está de volta ao grupo especial.

Disposta a causar na avenida, a loira estrelou um ensaio pré-Carnaval, exibiu o shape definidíssimo, e garantiu que não vai economizar nas suas produções. A fantasia assinada pelo estilista Kell Mendes custou R$ 18 mil. O biquíni é cravejado com cristais legítimos e as asas são de faisão albino, um dos itens mais caros e luxuosos do Carnaval.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAROLINA ARJONAS (@carolina.arjonas)

No mesmo ensaio, Carolina ainda usou um look todo em manta metálica. Curtíssimo, a musa colocou os pernões para jogo e quase mostrou demais. “Para o desfile, vai ser ainda menor (risos)”, promete. “A fantasia é mínima, mas bem luxuosa. E vou desfilar com o bumbum de fora”, adianta a modelo que tem 113cm de derrière.

Além de uma estreia ousada, a musa da Verde e Branco contratou uma coach para fazer aulas de samba. Tudo para melhorar sua performance na avenida e ganhar ainda mais fôlego. “Sei sambar, mas tem aquela coisa de mexer as mãos, de ter uma postura diferente, de interagir com o público, de fazer um espetáculo, que preciso aprender melhor”.

Adepta de uma rotina saudável, Carolina também intensificou seus treinos e seu projeto verão. Mas nada de viver a ditadura fitness. No Réveillon, a musa vai fugir da dieta para aproveitar sua viagem de férias e a ceia.

“Já me alimento bem o ano todo e amo treinar na academia. Até fevereiro será um ajuste fino. É a realização de um sonho desfilar no Carnaval, então quero chegar impecável na avenida, representar minha escola e lutar pela vitória. Mas sem sacrifícios. Nada de dieta no Réveillon, vou comer de tudo”.

