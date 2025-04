Mãe usa a imaginação para ajudar filha na UTI

Mãe aflita usa a imaginação- Os primeiros anos de vida de Maria Júlia, filha da publicitária e escritora Fabiana Coimbra, foram marcados pelo diagnóstico de uma cardiopatia congênita, um longo período de internação e duas cirurgias. O desejo de tornar o processo menos confuso e doloroso levou a mãe a escrever uma história que acolhesse não apenas a menina, mas outras crianças e seus familiares. Assim surgiu o livro Maju: As aventuras de uma Coração Valente.

Na obra, a pequena personagem nasceu com um machucadinho no coração e logo cedo começou um tratamento especial para crescer forte e viajar até a Terra da Cura, onde o Dr. Giratene, o “consertador de corações”, pode ajudá-la. Nesse lugar encantado, a menina faz novos amigos e vive muitos desafios, auxiliada pelos “enferpinguins” e outros médicos, como a Dra. Claufox.

Repleta de magia e elementos fantásticos, como o escudo que protege as crianças de diferentes tipos de vírus e médicos com características de animais, a jornada de Maju traz um retrato otimista para o enfrentamento da cardiopatia e outras doenças da infância. A história mostra a possibilidade de uma vida saudável, cheia de brincadeiras, amizades e carinho da família. Além de ajudar a lidar com o processo cirúrgico, o livro também reforça a importância do uso de medicamentos e busca aumentar a autoestima em relação às cicatrizes.

A leitura é indicada não só ao pequeno leitor, mas aos pais e profissionais de saúde que acompanham pacientes nesse perfil. As ilustrações reforçam o caráter lúdico e encorajador da obra, ao incluírem elementos e termos do ambiente hospitalar dentro do contexto mágico da Terra da Cura, permitindo ressignificar um período de angústia.

Fabiana Coimbra já havia falado sobre a experiência de ser mãe de uma criança cardiopata no livro Mulheres Marcadas, em que explora a solidão e os conflitos das genitoras com filhos em unidades de tratamento intensivo. Com Maju: As aventuras de uma Coração Valente, a escritora expande a discussão e dá voz às crianças que vivenciam doenças congênitas, na busca por transformar um momento de medo e tensão em uma prova de coragem e amor pela vida. “Sonhar faz parte do processo de cura. Viva, sonhe e fantasie sempre!”, comenta ela.

FICHA TÉCNICA (Mãe escreve)

Título: Maju: As aventuras de uma Coração Valente

Autora: Fabiana Coimbra

Editora: Flor de Maju

ISBN: 9786598439606

Formato: 25,5 x 24,5 cm

Páginas: 44

Preço: R$ 59,90

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Fabiana Coimbra é publicitária e vive em Taboão da Serra, no estado de São Paulo. É autora do livro Mulheres Marcadas, que aborda a experiência pessoal de acompanhar a filha internada em uma UTI, e da obra Maju: As aventuras de uma Coração Valente, que busca ajudar crianças no enfrentamento de doenças congênitas. Na publicidade, construiu uma sólida trajetória no mercado e colaborou com grandes empresas, como Coca-Cola, Vivo, Natura e Eudora. Atualmente, ocupa o cargo de Diretora de Mídia na Media Brands, uma das principais agências do país.

Instagram: @fabi_escreve

