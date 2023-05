Maio Amarelo. A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e Guarda Municipal de Americana (Gama), em parceria com a CPFL Paulista e SCS Tecnologia, promoverá, na terça-feira (30), das 9h às 11, mais uma simulação de acidente e uma blitz com motociclistas, desta vez em frente ao Paço Municipal, na Avenida Brasil.

“Essa é mais uma ação de conscientização dos motoristas e pedestres em relação à importância da segurança no trânsito. Na ação desta terça-feira, faremos uma blitz voltada aos motociclistas”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

No último dia 15, uma simulação foi realizada na Avenida Brasil, em um cenário montado em frente ao CCL – Centro de Cultura e Lazer. Na ocasião, uma colisão de um veículo com uma motocicleta, com um boneco inflável caído no chão, apontou um grave acidente com morte.

De acordo com especialistas, para reduzir os acidentes envolvendo motoboys, cada vez mais frequentes, é fundamental que sejam adotadas medidas de segurança no trânsito, como a fiscalização do cumprimento das leis, treinamento e capacitação dos motociclistas, implementação de políticas públicas de incentivo ao uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e melhoria das vias públicas.

A simulação do acidente contará com o apoio do Pátio Recolhimento de Americana, que vai ceder duas motos colididas. A 10ª edição do Maio Amarelo tem como tema: “No trânsito, escolha a vida”.