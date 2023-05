Este foi o 30º duelo entre Palmeiras e Atlético-MG no Mineirão em toda a história e o retrospecto é de total igualdade. No total, são 30 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 33 gols marcados e 34 gols sofridos. Considerando apenas jogos de Brasileiro, o retrospecto também é de igualdade: 26 jogos, 11 vitórias para cada lado, quatro empates, 27 gols alviverdes e 28 gols alvinegros.

O Palmeiras é o único invicto e tem o melhor ataque nesta edição do Campeonato Brasileiro (17 gols, seguido pelo Botafogo, com 16). Além disso, independentemente de mando ou da competição, o Alviverde é o time da Série A com a maior série invicta na atualidade: 15 partidas sem derrota, seguido pelo São Paulo, com 12. O Verdão também é a equipe que menos perdeu no ano (apenas duas derrotas, seguido pelo Grêmio, com três).

MARCAS INDIVIDUAIS

> Gustavo Gómez alcançou Evair na 53ª colocação no ranking de atletas com mais partidas na história do Palmeiras (245 jogos).

> Zé Rafael igualou Arce e Valdivia na 57ª colocação da lista de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras em todos os tempos (241 jogos).

> Raphael Veiga alcançou Tupãzinho na 63ª posição na lista de jogadores com mais partidas na história do Palmeiras (234 jogos).

Dudu alcançou a 21ª posição no ranking de maiores artilheiros da história do clube (87 gols, ao lado de Lara e Ademar Pantera).

O JOGO

Palmeiras e Atlético-MG fizeram uma partida disputada no estádio do Mineirão, e o Verdão começou atacando os donos da casa. Logo aos seis minutos de jogo, Rony marcou um golaço de bicicleta, que foi anulado pela arbitragem após conferência do VAR. O time comandado por Abel Ferreira seguiu criando jogadas de perigo, mas não conseguiu furar o bloqueio alvinegro. Nos minutos finais da primeira etapa, a equipe mineira abriu o placar do jogo com Pavón. O empate palestrino veio logo no início do segundo tempo com Dudu de cabeça após belo cruzamento de Artur. O confronto continuou bastante equilibrado na etapa final, com oportunidades para os dois times, mas não houve mais nenhuma bola na rede. Final de jogo e 1 a 1 no placar.