Reeleito. Erdogan venceu eleições na Turquia e

se mantêm no poder. No poder há 20 anos, presidente recebeu 52% dos votos no 2º turno.

Há 20 anos no poder, Recep Tayyip Erdogan, de 69 anos, teve 52% dos votos contra 47,9% de seu adversário Kemal Kilicdaroglu, segundo os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral do país.

Chefe do Supremo Conselho Eleitoral da Turquia declarou no fina da noite do país que Erdogan foi o vencedor das eleições. Aqui no Brasil muita gente provocou Bolsonaro, Malafaia, Heleno, Braga Neto para contestarem os resultados.



Dirigindo-se a apoiadores em cima de um ônibus em Istambul, o integrante do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, islâmico-conservador) agradeceu as pessoas por votarem e disse que completou o segundo turno de domingo contra o adversário Kemal Kilicdaroglu com o apoio deles.

“Nossa nação nos confiou a responsabilidade de governar o país pelos próximos cinco anos”, disse Erdogan a apoiadores do alto de um ônibus em seu distrito natal, Istambul. “Cumpriremos todas as nossas promessas”, disse o chefe de Estado, garantindo que “cada eleição é um renascimento”. “Essas eleições mostraram que ninguém pode atacar as conquistas desta nação”, acrescentou.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi o primeiro a parabenizar Erdogan por sua reeleição. “Prova clara” do apoio da população turca, disse o líder russo.

O presidente do Brasil, Lula da Silva, também felicitou o turco pela nova eleição e pelo novo mandato que vem pela frente.

Erdogan está no poder desde 2003, entre mandatos de primeiro-ministro e presidente, vitorioso nas urnas três vezes como premiê e outras duas como presidente, após promover mudanças nas regras eleitorais e na Constituição.

