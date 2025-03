A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta terça-feira (25), mais três óbitos causados pela dengue no município em 2025. As vítimas são: uma mulher, moradora do Parque Novo Mundo e que faleceu aos 86 anos, no dia 16 de fevereiro; um homem, morador do Jardim da Balsa 2, faleceu aos 71 anos no dia 17 de fevereiro; e outro homem, do Parque Gramado, faleceu aos 68 anos, no dia 1º de março. Todos estavam internados em hospital público. Americana totaliza 3.739 casos positivos da doença confirmados em 2025.

Com as confirmações, são 13 óbitos causados pela doença no município desde o início do ano. Os outros registros são: homem de 41 anos (Santa Cruz), homem de 25 anos (Jardim Boer), mulher de 61 anos (Jardim São Paulo), mulher de 96 anos (Parque da Liberdade), mulher de 72 anos (Jardim da Paz), mulher de 43 anos (Cidade Jardim), mulher de 67 anos (Cordenonsi), homem de 85 anos (Jardim São Paulo), homem de 74 anos (Cidade Jardim) e homem de 94 anos (Frezzarin).

Combate à doença dengue

Americana desenvolve diversas ações de combate à dengue por meio da campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, que busca mobilizar toda a população para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Dentre essas ações, estão mutirões de limpeza e remoção de possíveis criadouros, distribuição de materiais informativos, uso de drone para identificar focos do mosquito em imóveis fechados, visitas domiciliares realizadas pelos agentes e nebulização com inseticida, tanto de casa em casa (com bomba costal) como veicular.

Um novo material, incluindo cartilha e check-list, foi elaborado pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação e distribuído à Secretaria de Educação e à Diretoria Regional de Ensino. O conteúdo tem sido utilizado em atividades com professores e alunos.

O município produziu este ano cerca de 200 mil folders, que estão sendo distribuídos à população pelos agentes de controle durante as visitas de casa em casa, bem como nas ações educativas.

Americana também possui um grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, composto por equipe multiprofissional, de diversos setores da Saúde, o qual elaborou um Plano de Contingência e Fluxograma para padronizar, controlar e fazer a vigilância dos atendimentos.

O município implementou um sistema online de monitoramento baseado em Inteligência Artificial (IA), que auxilia os profissionais de saúde no acompanhamento dos casos em tempo real.

Monitoramento dos casos

Para reforçar as ações de monitoramento dos casos, foram contratados, por meio de concurso público, 24 agentes de promoção de saúde, que estão em processo de capacitação. Eles atuarão no monitoramento de pacientes sintomáticos e na prevenção da dengue nas unidades de saúde, conforme critérios do Plano de Contingência local.

Todas as Unidades Básicas de Saúde da rede contam com testes rápidos para dengue, utilizados de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Contingência.

A vacina contra a dengue também segue disponível para crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, também em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – na Praia Azul e São Vito, o atendimento ocorre das 8h às 20h.

A campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!” tem o apoio e a parceria de outros setores, como as secretarias de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Direitos Humanos, Planejamento, Comunicação e Tecnologia da Informação, Obras e Serviços Urbanos, ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Diretoria Regional de Ensino, Defesa Civil, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e CPFL Paulista.

