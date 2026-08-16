A Missão vai ter mais um candidato na região. Talvez mais radical de todos os candidatos, Jonathan Matheus se apresentou esta semana foi incluído de última hora na lista do partido.

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A Missão tinha na cidade como candidato o jovem Pablo Ruan, que vinha a federal, mas teve nome excluído. Mas a cidade ainda vai ter seu nome na Missão- Jonathan.

Em sua rede social, ele se apresenta como “O Terror dos políticos vagabundos”.

Mais um

Jonathan vem estadual e vai disputar votos na cidade com Andréa Souza, Marcia Rebeschini e Bete Welsh. Na região, ele pode atrapalhar o nome moderado do missão, ex vereador de Americana Rafael macris.

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