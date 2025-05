O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, comemora junto à família de Thamires Ferreira, de 32 anos, e da pequena Maitê o desfecho feliz de uma história marcada por superação, cuidado e dedicação. Após 28 dias internada na UTI Neonatal da unidade, a bebê prematura recebeu alta hospitalar e foi para casa, saudável, ao lado da mãe e da família.

Thamires foi internada no HM durante a 32ª semana de gestação, após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia, condição que representa risco tanto para a gestante quanto para o bebê. Diante da gravidade do quadro, a equipe médica indicou a realização imediata de uma cesariana.

Maitê nasceu pesando 1,3 kg e foi prontamente encaminhada

à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Durante quase um mês, foi acompanhada por uma equipe multidisciplinar composta por médicos neonatologistas, enfermeiras, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, que se dedicaram integralmente à sua recuperação.

Para Thamires, a experiência no HM foi marcada não apenas pelos desafios, mas também pela força e pelo acolhimento recebidos. “Nasceu uma filha e uma nova mulher”, afirmou emocionada. “O que me dava forças e me confortava era ver o cuidado da equipe médica e das meninas da enfermagem. Elas fizeram o possível e o impossível, desde a coordenação da UTI até os profissionais da maternidade.”

A equipe do Hospital Municipal agradece a confiança da família e se orgulha por ter feito parte dessa jornada. “Cada bebê que passa pela UTI Neonatal é uma história única, e cada alta representa uma vitória coletiva. Trabalhamos com amor, responsabilidade e técnica para oferecer o melhor cuidado possível às nossas pacientes”, ressaltou a coordenadora do eixo materno-infantil, Sarah Guimarães.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, também celebrou o caso. “Histórias como a da Thamires e da Maitê representam o que há de mais humano no serviço público de saúde. São exemplos do comprometimento diário das nossas equipes e da importância do atendimento qualificado e sensível em todas as fases da vida. É uma alegria ver esse final feliz”, afirmou.

Nesta terça-feira (20), um gesto de gratidão emocionou a todos: o sorriso da mãe, registrado em uma foto simbólica, eternizou a força dessa história que agora segue em um novo capítulo, fora do hospital.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

