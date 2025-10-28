Malha de Americana garante vaga na final do Campeonato Paulista

A equipe de malha da Secretaria de Esportes de Americana vai disputar a final do Campeonato Paulista da modalidade. A vaga na decisão veio após a vitória sobre a equipe Assem/Sicoob, de São José dos Campos, pelo placar agregado de 7 a 2. As partidas foram disputadas nos dois últimos domingos, dias 19 e 26, em Americana e São José dos Campos.

A trajetória do time americanense começou com o título da Liga Regional Guaçuana, que garantiu o direito de disputar o campeonato estadual. Nesta competição, terminou a fase de classificação com a melhor campanha e conquistou a vaga direta para as quartas de final, etapa em que superou o Vinoca pelo placar de 7 a 5, antes de derrotar São José dos Campos nas semifinais.

“A malha é uma modalidade tradicional, que faz parte da história esportiva da cidade. Ver nossos atletas chegando à final estadual mostra a força do esporte de Americana e o quanto o trabalho coletivo tem dado resultado. Vamos estar juntos torcendo por mais esse título”, comemorou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Na final, a equipe de Americana enfrenta a Ferroviária de Pindamonhangaba, em duas partidas. O primeiro confronto está marcado para o próximo domingo (2), a partir das 9h, na Praça de Esportes da Vila Bertini, localizada na Avenida Maria Luiz Urban Calligaris, em Americana, e o segundo jogo acontece no dia 9 de novembro, em Pindamonhangaba.

“Vamos chegar fortes para essa decisão, construímos uma campanha sólida ao longo da competição. Agora é manter o foco e aproveitar o fator casa dessa primeira partida, para levar um grande resultado para o segundo jogo da final. Contamos com o apoio da torcida para buscar esse título para Americana”, destacou o técnico da equipe, Adenir dos Santos.

