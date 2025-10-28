A Prefeitura de Americana realiza, nesta quarta-feira (29), uma Audiência Pública para apresentação e debate da proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, em atendimento ao artigo 51 da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O encontro será realizado a partir das 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Americana (Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam). A audiência terá transmissão ao vivo por meio do canal da Prefeitura de Americana no Youtube – @PrefeituraAmericanaOficial

Na ocasião, será apresentada a proposta para o novo plano e, em seguida, haverá debate público sobre as contribuições apresentadas por escrito pelos participantes.

Desde o dia 30 de setembro, a minuta da proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico, referente ao sistema de esgotamento sanitário, está disponível para consulta pública no site da Prefeitura (americana.sp.gov.br – no banner específico da home), onde permanecerá até 30 de outubro de 2025.

As sugestões e comentários podem ser enviados, por meio de formulário específico disponível no mesmo endereço eletrônico. As contribuições também podem ser entregues fisicamente na Prefeitura de Americana ou no Departamento de Água e Esgoto (DAE), nos setores de protocolo, devidamente identificadas e acompanhadas do formulário.

Guidolin fala pela pref Americana

O secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin, destacou a importância da participação popular no processo. “A revisão do Plano de Saneamento é essencial para definirmos metas e ações que garantam um serviço de qualidade e sustentável. A audiência é uma oportunidade para que cada cidadão contribua com o futuro da nossa cidade”, afirmou.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, reforçou o compromisso da autarquia com a transparência e a eficiência dos serviços. “O saneamento é um dos pilares da qualidade de vida. Com planejamento e participação da população, seguimos trabalhando para oferecer um sistema cada vez mais moderno e eficiente para Americana”, disse.

A atualização do Plano de Saneamento é um passo importante para o planejamento das ações e investimentos voltados à melhoria dos serviços públicos de água e esgoto, contribuindo para a proteção ambiental e o bem-estar da população.

Leia Mais notícias da cidade e região