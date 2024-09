Pesquisa realizada entre os dias 17 e 20 de setembro encomendada pela A Guardiã da Notícia, revela que Alex Manente (Cidadania) lidera a corrida eleitoral pela prefeitura de São Bernardo do Campo com 27,5% das intenções de voto.

Além de estar à frente no primeiro turno Manente é o único candidato que vence todos os seus adversários em um eventual segundo turno.

A disputa pela segunda posição está entre Luís Fernando (PT) com 19,7%, Marcelo Lima (Podemos) com 19,2% e Flávia Morando (União Brasil) com 17,5% das intenções de voto.

Manente no 20 turno

O levantamento ouviu 600 eleitores e apontou que em um eventual segundo turno com o candidato do PT, Luís Fernando, Alex Manente ganha com vantagem expressiva de 51% contra 27% de Luís Fernando. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04079/2024 e possui intervalo de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais.

