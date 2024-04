A manifestação convocada pelo ex-presidente

Jair Bolsonaro e seu fiel escudeiro pastor Silas Malafaia reuniu público pequeno este domingo na praia de Copacabana no Rio de Janeiro.

O público estimado do evento foi pouco maior do que 30 mil pessoas, menos de 1/5 do observado no final de fevereiro na avenida Paulista em São Paulo.

Bolsonaro e Malafaia apostavam que a manifestação deste domingo fosse reunir ao menos 1 milhão de pessoas, mas o total não chega a 5% do esperado pelos dois.

JB tenta pressionar o Supremo Tribunal Federal para que não seja emitida ordem de prisão contra ele por conta da tentativa de Golpe de Estado que teria resultado na bandalheira que destruiu partes do Senado Federal, Câmara dos Deputados, STF e Palácio do Planalto em janeiro de 2023.

