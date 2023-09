Mano volta ao Timão e Tite no Flamengo

Mano Menezes fechou. Tite ainda não

Será a terceira passagem do gaúcho pelo Timão. As outras duas foram muito vencedoras. O presidente do Corinthians comentou sobre o comunicado da chapa de oposição, que criticou o tempo de contrato para Mano Menezes. O mandatário foi firme e definiu que Cássio, Fábio Santos, Fagner e Gil NÃO ESTÃO A VENDA!

O clube demitiu Vanderlei Luxemburgo esta quinta-feira após empate ruim e apresentação muito fraca contra o Fortaleza no primeiro jogo da semifinal da Copa Sulamericana.

Otimista, Flamengo “estica a corda” e cogita esperar Tite até a Data FIFA (9 a 17 de outubro). Inicialmente, o treinador gostaria de trabalhar só em 2024. Porém, fontes relatam que ele já admite voltar este ano. A diretoria está confiante de que irá fechar a contratação, tanto que demitiu Sampaoli para avançar nas tratativas.

O contrato é até o fim de 2024. O clube entende que a negociação pode se arrastar pelos próximos dias, mas quer Tite no Ninho do Urubu no início da Data FIFA. A data é considerada uma espécie de limite, já que a nova comissão técnica teria 9 dias livres para trabalhar e buscar a classificação à Libertadores do ano que vem.

