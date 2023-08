Mantovani x Xandão. Eleições e Justiça

Ele ficou famoso porque brigou com ‘Xandão’, mas Mantovani

perdeu força no meio político barbarense no mês que passou. A Polícia Federal esteve em sua casa no último ato conhecido da investigação de agressão contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

O entrevero aconteceu na Itália e Mantovani é acusado de agredir o filho de Moraes dentro do aeroporto.

Bolsonaristas como ele atacam com histórias de não existirem filmagens da Itália comprovando o ataque sofrido pelo filho do ministro. O genro barbarense, que também teve que prestar depoimento na PF em Piracicaba, voltou a trabalhar e reativou a conta no instragram da imobiliária que administra na cidade.

O NM conversou com pelo menos 10 personagens políticos de Santa Bárbara (vereadores, assessores e observadores) para tentar entender o pé em que está o ‘nome’ dele para a corrida eleitoral de 2024.

