Gov Lula tenta turbinar redes. Até no tiktok

O governo federal tenta emplacar suas contas nas redes sociais e dar novo fôlego ao presidente Lula. O lançamento do Novo PAC não deu a repercussão esperada. Mas para a sorte do time do PT, o bolsonarismo está como barata tonta tentando explicar o ‘rolo das jóias’ vendidas e recompradas pela trupe do ex-presidente- todo enrolado.

As lives de Lula, entrevistas com um jornalista ex-TV Globo, também não tem repercutido. Nomes que renovaram o Lulismo durante a campanha como a cantora Anitta, o youtuber Felipe Neto, o deputado federal André Janones e a primeira dama Janja têm participado pouco nas peças do governo.

XUXA– Esta semana, o governo conseguiu emplacar uma campanha publicitária com Xuxa. A campanha faz uma convocação aos pais para que cuidem da vacinação das crianças. Autoridades de saúde estão preocupadas com a redução na adesão das famílias às campanhas de vacinação das crianças.

TIKTOK– Nos últimos dias, a rede social Tiktok foi um dos principais pontos focais do governo federal para atrair usuários para seu conteúdo. A campanha entrou forte para fazer contraponto aos ataques dos bolsonaristas ao terceiro mandato de Lula da Silva.

