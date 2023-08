Perrengue pobre. Larissa Manoela anda de busão

Depois de abrir mão de sua fortuna, em meio as polêmicas com os pais, a atriz global compartilhou uma foto sentada dentro de um transporte público. A imagem chamou a atenção, mas tudo se trata de uma atuação da artista para o filme “Tá Escrito”, que deve estrear em breve.

A atriz repostou uma foto do diretor e roteirista Matheus Souza, que legendou a imagem com “Dump de Tá Escrito para comemorar o lançamento do trailer”. A foto, na qual Larissa está sentada pensativa em um ônibus, trouxe a legenda “A vida como ela é”, evidenciando sua imersão na atmosfera do filme.

Nos seus stories, Larissa proporcionou aos fãs um vislumbre dos bastidores, compartilhando instantes de bom humor e cenas do set de gravações. No filme, a atriz enfrenta um desafio interpretando a personagem Alice, uma jovem insegura e que evita os holofotes. Enfrentando situações da vida cotidiana, a protagonista encara até mesmo um ônibus lotado, evidenciando a autenticidade do enredo.

O papel de mãe de Alice é interpretado por Karine Teles, que traz à vida uma personagem com manias excessivas de organização. Já o irmão da protagonista, desempenhado por Kevin Vechiatto, faz de tudo para provocá-la e tirá-la do sério, prometendo cenas divertidas e cheias de dinamismo.

“Tá Escrito” também reserva um aspecto pessoal para Larissa Manoela, visto que nas gravações ela contracena com seu noivo na vida real, André Luiz Frambach. Curiosamente, durante as filmagens, Larissa já havia rompido com seus pais.