Espanha campeã mundial de Futebol Feminino

As espanholas alcançaram a glória mundial pela primeira vez e tornaram-se a terceira seleção europeia feminina vencedora do mundo, depois de Noruega e Alemanha.

Numa final inédita, as seleções femininas do país Ibérico e Inglaterra mediram forças no Estádio Austrália, em Sidney.

Um gol de Olga Carmona, aos 29 minutos, foi suficiente para as espanholas levarem de vencida a Inglaterra e vencerem o seu primeiro Mundial à terceira participação na competição, depois de terem caído na fase de grupos em 2015 e nas oitavas de final em 2019.

Já a Inglaterra, campeã europeia em título, alcança também a sua melhor participação num Campeonato do Mundo, uma vez que nunca tinha atingido a final, tendo sido terceira classificada em 2015 e quarta em 2019.

O último lugar do pódio do Mundial2023 ficou entregue à Suécia, que no sábado venceu por 2-0 a Austrália, uma das anfitriãs, no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.

