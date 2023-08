Um acidente envolvendo um ônibus com torcedores do Corinthians na madrugada deste domingo (20), em Belo Horizonte, deixou cerca de sete mortos.

O grupo voltava para São Paulo após a partida do Timão com o Cruzeiro e capotou na Rodovia Fernão Dias.

Eram cerca de 43 pessoas (anteriormente foram divulgadas 46) e muitas delas ficaram feridas e presas às ferragens.

Segundo informações, o motorista gritou antes do acidente que o ônibus estava sem freio.