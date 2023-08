Sumaré passa dos 200 mil eleitores

A cidade chegou a 200.281 eleitores no levantamento divulgado pelo TSE esta semana. O total ultrapassa o limite mínimo para que a cidade tenha segundo turno nas eleições no ano que vem.

A zona eleitoral 230 tem 76.149 eleitores e a zona 362 alcançou 124.132 aptos a votar.

Leia + sobre política regional

O meio político de Sumaré já trabalhava com o cenário de 2o turno nas eleições municipais de 2024.

No ano que vem, o atual prefeito Luiz Dalben não vai poder disputar o pleito e o cenário se mostra o mais aberto de toda a região. Pelo menos 5 vereadores, o vice-prefeito e alguns outsiders vão por seus nomes para a disputa.

Leia + sobre política regional

Como a corrida com segundo turno é ‘classificatória’, o número de candidatos a prefeito deve ser também o maior de toda a região. Os candidatos terão o principal desafio estar no segundo turno. Sem um favorito, o que pode acontecer é faltar partido para o número de candidatos a prefeito.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP