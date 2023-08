Paraquedista morre ao cair próximo à rodovia em Piracicaba

Um paraquedista de 49 anos morreu após cair em Piracicaba

na sexta-feira (18). O acidente aconteceu próximo à Rodovia do Açúcar (SP-308), perto de um clube de aeromodelismo.

Segundo a Prefeitura de Piracicaba, o atleta Emerson Benavidis Carneiro realizava um salto de paraquedas quando, durante seu procedimento de pouso em área alternativa do previsto, colidiu fortemente com o solo, vindo a óbito.

Ainda conforme a Prefeitura, o atleta possuía mais de 250 saltos, comprovando experiência na atividade.

“As causas do acidente estão sendo investigadas e qualquer afirmação neste momento se tornaria precipitada. O paraquedismo se solidariza com a família do atleta e se coloca a disposição”.

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram do resgate. A perícia da Polícia Civil participou e deve investigar as causas do acidente.

Salto em turma

De acordo com a Polícia Militar, profissionais de uma escola de voo saíram com uma turma em um avião para realização de saltos. Eram vários paraquedistas, todos formados com habilitação para fazer saltos.

Todos os atletas pousaram no aeroporto, exceto a vítima, que caiu na pista de aeromodelismo. O corpo do paraquedista foi encontrado por funcionários do aeroporto, já quase em óbito. Ele sofreu múltiplas fraturas.

O gestor de manutenção Ediel Macêdo presenciou a queda do paraquedista e foi até o local do acidente para tentar ajudá-lo. No entanto, quando chegou lá, o atleta já estava quase sem vida.

