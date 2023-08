Internado, Faustão ganha despedida na Band

Desde o dia 5 de agosto, o apresentador Fausto Silva está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a CNN Brasil, ele deu entrada no hospital com um quadro de insuficiência cardíaca.

Nas redes sociais, internautas disseram que a homenagem que o artista recebeu na Band foi digna de sua história. Boa parte dos ‘analistas de sofá’ também criticaram a Rede Globo por não ter homenageado F. Silva. Ele ficou por 32 anos na Vênus Prateada.

A assessoria de imprensa do Albert Einstein afirma que o apresentador “encontra-se estável e em cuidados intensivos”.

🚨AGORA: Fausto grava vídeo no hospital para dizer que não morreu: “Por sorte eu ainda não morri, mas estou preparado”. pic.twitter.com/HH8y3H0THt — CHOQUEI (@choquei) August 19, 2023

Recentemente, Fausto encerrou seu contrato com a Bandeirantes, que anunciou em maio o fim de seu programa “Faustão na Band” após um ano e meio no ar, segundo assessoria do Grupo Bandeiras de Comunicação. A última edição da atração foi exibida nesta sexta-feira (18).

