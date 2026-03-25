Marcelo de Lima Vieira Costa recebe título de cidadão americanense nesta 5ª (26)

A Câmara Municipal de Americana realiza na quinta-feira (26) sessão solene para a entrega de título de cidadão americanense ao senhor Marcelo de Lima Vieira Costa. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Pastor Miguel Pires (PRD). Os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas nascidas em outros municípios que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico em Americana.

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Biografia

Marcelo de Lima Vieira Costa

Nascido em Ribeirão Preto, mudou-se para Americana em 1990. Aqui, encontrou o ambiente propício para transformar suas ideias em realidade. Como representante de fábricas de tecidos estampados, demonstrou notável talento para os negócios e, em 1996, inaugurou sua primeira empresa, inovando o mercado com tecidos pintados à mão e trazendo um diferencial que o destacaria na indústria têxtil.

Em 2005, fundou a Brand Têxtil, marco importante em sua vida e carreira. Com sede em Americana, a empresa rapidamente se tornou uma das maiores e mais conceituadas estamparias do país. O parque industrial da empresa, dotado de tecnologia de ponta, atende com excelência seus clientes e gera cerca de 200 empregos diretos, contribuindo significativamente para o fortalecimento da economia local.

Além de empreendedor de sucesso, é um líder comprometido com a responsabilidade social. Por meio da Brand Têxtil, desenvolve diversas ações sociais voltadas à população local, demonstrando constante compromisso com a comunidade.

Como palestrante internacional, é reconhecido por compartilhar sua experiência e inspirar novos empreendedores a seguirem seus caminhos. No âmbito empresarial, também é conhecido como “CEO de pessoas”, expressão que reflete sua valorização das relações humanas, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal.

Pai de Bruna e Marcelinho, que também atuam ao seu lado na empresa, é um avô dedicado e apaixonado, com quem compartilha momentos de lazer e viagens em família. Entre seus hobbies está o automobilismo, acompanhando e apoiando seu filho, Marcelo, piloto nas provas do Campeonato Brasileiro de Endurance.

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