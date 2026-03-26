Como transformar caminhada em um treino que realmente emagrece

Simples e acessível, a caminhada pode ser uma aliada poderosa no emagrecimento, desde que feita da forma correta, com intensidade, estratégia e consistência

A caminhada é, sem dúvida, uma das atividades físicas mais democráticas e fáceis de incorporar à rotina. No entanto, apesar de ser amplamente praticada, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre sua real eficácia no processo de emagrecimento.

Segundo Cacá Ferreira, gerente técnico e corporativo da Cia Athletica, com duas unidades em Campinas, caminhar pode sim contribuir para a perda de peso, mas é preciso ir além do básico. “A caminhada só gera resultados mais expressivos quando existe um controle de intensidade, frequência e progressão. Caso contrário, o gasto calórico tende a ser baixo”, explica.

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Para transformar a caminhada em um treino eficiente, o primeiro passo é ajustar o ritmo. Caminhar lentamente pode trazer benefícios para a saúde, mas não necessariamente para o emagrecimento. “É importante atingir uma intensidade moderada, em que a pessoa perceba a respiração mais ofegante, mas ainda consiga manter uma conversa curta. Esse é um indicativo de que o corpo está realmente trabalhando”, orienta o especialista. A frequência cardíaca também é um bom parâmetro para garantir que o esforço esteja adequado.

Outro ponto essencial é a progressão do treino. Manter sempre o mesmo tempo e ritmo pode fazer com que o corpo se adapte rapidamente, reduzindo os resultados ao longo do tempo. Por isso, variar o estímulo é fundamental. “Incluir subidas, alternar momentos de caminhada mais rápida com períodos de recuperação ou até inserir pequenos trotes são estratégias que aumentam o gasto calórico e potencializam o emagrecimento”, destaca Cacá.

A regularidade também tem papel decisivo. Caminhar eventualmente não será suficiente para promover mudanças significativas no peso corporal. O ideal é manter uma frequência semanal consistente, alinhada às recomendações de atividade física. “Mais importante do que fazer um treino muito intenso em um único dia é manter uma rotina ativa ao longo da semana. A constância é o que traz resultado de verdade”, afirma.

Por fim, é importante lembrar que a caminhada, sozinha, pode não ser suficiente para atingir objetivos mais ambiciosos de emagrecimento. A combinação com outros tipos de treino, como a musculação, e o cuidado com a alimentação fazem toda a diferença. “O emagrecimento é resultado de um conjunto de fatores. A caminhada é uma excelente porta de entrada, mas, quando bem estruturada e combinada com outros hábitos saudáveis, ela se torna ainda mais eficiente”, conclui o gerente da Cia Athletica.

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