Márcia Rebeschini alerta para suposta ‘rachadinha’ na CM de Nova Odessa

Vereadora cobrou investigação por parte de colegas quanto à possível prática criminosa dentro da Câmara Municipal

A vereadora Márcia Rebeschini (União) usou a tribuna livre da Câmara Municipal de Nova Odessa na sessão desta segunda-feira (23) para fazer um ‘alerta’ aos colegas sobre denúncias de possível ‘rachadinha’ e cobrou fiscalização por parte do Poder Legislativo.

As falas foram ditas após discussão a respeito da abertura de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para apurar possíveis irregularidades envolvendo obras de construção de calçadas no município. A prática de ‘rachadinha’ ocorre quando o agente público retém parte do salário e/ou benefícios de assessores, normalmente em função de confiança (comissionado).

Embora não haja crime com esse nome no Código Penal, a prática configura crimes como peculato, concussão ou lavagem de dinheiro, resultando em enriquecimento ilícito e improbidade administrativa. A fala de Márcia ocorre após receber informações através de meios de comunicação locais.

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Prática

“Eu vou me manifestar porque não uso dessa prática aqui. E se isso está fomentando aí nos jornais, eu exijo dessa Casa Legislativa fiscalização”, apontou a vereadora. “E eu quero contar com apoio dos vereadores. Isso tem que ser fiscalizado”, ressaltou Márcia Rebeschini.

De acordo com a parlamentar, é preciso apuração. “Vamos fiscalizar porque isso não está no Ministério Público não. Isso está dentro dessa Casa Legislativa. Vamos fazer o nosso trabalho”, reforçou. “Ouvi dizer que tem até vídeos. Então vamos pra cima”, completou.

Agora, a vereadora busca se aprofundar nas informações da denúncia e conversar para convencer colegas a assinar uma possível CEI para apurar a suposta prática.

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