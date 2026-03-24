Sumaré lidera ranking da região em abertura de empresas em 2025

Sumaré se consolidou como o principal destaque econômico na microrregião ao liderar o ranking regional de abertura de empresas em 2025. De acordo com levantamento técnico do Departamento de Economia da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, o município registrou 9.430 novos empreendimentos, o equivalente a 28,4% do total contabilizado na região.

A microrregião, inclusive de cobertura do Novo Momento, é formada pelos municípios de Sumaré, Hortolândia, Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Contabilizou, ao todo, 33.152 novas empresas ao longo do ano passado, evidenciando um cenário favorável à expansão do empreendedorismo e à geração de oportunidades.

Na sequência do ranking aparecem Hortolândia, com 8.467 empresas abertas (25,5%), Americana, com 8.181 (24,7%), Santa Bárbara d’Oeste, com 5.081 (15,3%), e Nova Odessa, com 1.993 novos registros (6,0%). Juntas, Sumaré, Hortolândia e Americana concentram mais de 78% das aberturas, reforçando a relevância desses municípios no cenário econômico regional.

Do ponto de vista setorial, o crescimento foi impulsionado principalmente pelo segmento de serviços, responsável por 21.675 novas empresas, o que representa 65,4% do total. Na sequência aparecem o comércio, com 6.026 registros (18,2%), a indústria (2.926; 8,8%), a construção civil (2.395; 7,2%) e a agropecuária (130; 0,4%), evidenciando a predominância do setor terciário na economia regional.

Em Sumaré, a distribuição segue a mesma tendência. O setor de serviços lidera com 6.231 empresas (66,1%), seguido pelo comércio (1.643; 17,4%), construção civil (768; 8,1%), indústria (746; 7,9%) e agropecuária (42; 0,4%).

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Papel estratégico

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os números confirmam o papel estratégico do município no desenvolvimento regional. “Sumaré vem se consolidando como referência regional em desenvolvimento econômico. Esse desempenho reflete o compromisso da gestão com a geração de oportunidades, a atração de investimentos e o fortalecimento do ambiente empreendedor”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, destacou as ações adotadas pela administração municipal. “Temos avançado na modernização dos processos e na redução da burocracia, criando condições mais favoráveis para quem deseja empreender. Os resultados demonstram que estamos na direção correta”, disse.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, ressaltou a importância dos pequenos negócios para o desempenho positivo. “A expressiva participação dos MEIs (Microempreendedores Individuais) demonstra a força do empreendedor local. Nosso objetivo é ampliar o suporte a esses empreendedores, com iniciativas voltadas à capacitação, acesso ao crédito e estímulo à inovação”, destacou.

De forma geral, segundo a pasta, os dados apontam para uma economia regional em expansão, marcada pela forte presença do setor de serviços e pela predominância de empreendimentos de pequeno porte. Ao mesmo tempo, ainda de acordo com a administração, indicam oportunidades para a diversificação produtiva, especialmente nos segmentos da indústria e da construção civil.

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