Flávio Matos veio passear em Americana, acabou batendo o carro e não foi mais visto. A família agora pede ajuda para encontrá-lo.

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Flávio Matos desaparecido há: 2 dias

Última vez visto em Americana antes do acidente que aconteceu no domingo. Americana – São Paulo. A cidade onde ele mora é Rio Claro.

Informações importantes segundo os familiares:

Flávio é um homem jovem, de pele morena clara, cabelo curto e barba. Na última vez que foi visto, não há confirmação exata da roupa.

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