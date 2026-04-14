Márcia Rebeschini pede ampliação de leitos de UTI em Nova Odessa

Vereadora fez requerimento e cita a necessidade de mais duas vagas para internação

A vereadora Márcia Rebeschini (União) protocolou o Requerimento nº 126/2026 na Câmara Municipal de Nova Odessa solicitando informações ao Poder Executivo sobre a utilização dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Municipal.

No documento, a parlamentar destaca a importância da UTI, inaugurada em julho de 2024, considerada um avanço significativo na área da saúde do município. Segundo o requerimento, a unidade conta atualmente com cinco leitos — sendo quatro gerais e um de isolamento — todos equipados com tecnologia moderna e operados por equipe multiprofissional em regime de 24 horas.

Diante da crescente demanda por atendimentos intensivos, a vereadora levanta a necessidade de ampliação da estrutura, que possui capacidade física para receber até sete leitos. Ela argumenta que a expansão pode aumentar a capacidade de atendimento, melhorar as chances de recuperação de pacientes em estado grave e contribuir para a redução da mortalidade.

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Planejamento

No requerimento, Márcia questiona o Executivo sobre a taxa média de ocupação dos leitos desde a inauguração da UTI, a existência de fila de espera ou necessidade de transferência de pacientes por falta de vagas, além de indagar se há planejamento para ampliação da unidade com a criação de mais dois leitos.

“A nossa UTI é muito importante. Somos bastante procurados a respeito de aumentar o número de leitos”, explicou a parlamentar. De acordo com ela, são necessários pelo menos mais duas vagas permanentes de internação. “A abertura de dois novos leitos, pra que possamos atender melhor a nossa população”, detalha.

A parlamentar também solicita informações sobre o prazo para eventual expansão e, caso não haja previsão, pede esclarecimentos sobre os motivos que impedem a ampliação neste momento. O documento foi apresentado ao plenário e, após tramitação regimental, será encaminhado ao chefe do Executivo municipal para resposta.

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