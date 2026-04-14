A Carreta da Saúde da Mulher, instalada na Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, já realizou aproximadamente 1,4 mil atendimentos desde o início dos trabalhos, no dia 20 de março, até o último sábado (11). A unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados.

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A iniciativa reúne, de maneira integrada, uma série de procedimentos necessários para avaliação da saúde da mulher, incluindo consultas médicas com especialistas, mamografias, ultrassons transvaginais, ultrassons pélvicos, ultrassonografias mamárias bilaterais, punções de mama, exames anatomopatológicos de mama e do colo uterino, biópsias de nódulo de mama e do colo uterino, colposcopias e excisões do colo uterino.

Entre os exames já realizados, a maior parte corresponde a mamografias (473) e ultrassons transvaginais (326).

Carreta fica mais 4 dias

A carreta segue na Praça Comendador Müller até esta sexta-feira (17), com atendimentos voltados a mulheres que aguardam agendamento nos sistemas de regulação de Americana e cidades da região, previamente convocadas.

A paciente Adalgisa Ribeiro passou por atendimento e elogiou a ação. “A carreta é muito importante para a gente. Com ela, estamos conseguindo fazer os exames mais rapidamente. Estava esperando para fazer o ultrassom transvaginal e por conta dessa carreta abençoada consegui fazer. É muito bom, muito gratificante e significa muito para a gente”, comentou.

O sentimento foi compartilhado por outras duas pacientes. “Para mim foi bom, porque antecipou o exame que eu estava esperando. O atendimento da equipe foi ótimo”, relatou Maria do Rosário de Souza. “O atendimento foi muito rápido. Americana está de parabéns e espero que continue assim. Já vou ter o retorno rapidinho também, em cinco dias. Muito legal essa ação”, acrescentou Mirian Ferreira.

Equipada com consultório ginecológico, sala de mamografia, sala de ultrassonografia, sala de espera e acolhimento, a carreta tem foco na prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero. A unidade conta com enfermeiro, técnico de enfermagem, médico ginecologista, agente do cuidado e equipe de apoio (motorista, recepção, limpeza e lavanderia).

A vinda da unidade móvel faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), uma estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o tempo de espera e garantir diagnóstico mais ágil no SUS (Sistema Único de Saúde). O objetivo é oferecer um atendimento completo em um só lugar, onde a paciente passa por consulta, faz os exames necessários e recebe o encaminhamento adequado.

“Os números da Carreta da Saúde da Mulher mostram, de forma concreta, o impacto de ações bem planejadas para ampliar o acesso aos serviços especializados. Estamos conseguindo reduzir o tempo de espera e oferecer um cuidado mais ágil e completo às pacientes, com estrutura adequada e equipe preparada. Esse tipo de iniciativa fortalece a prevenção e o diagnóstico precoce, que são fundamentais para aumentar as chances de tratamento e garantir mais qualidade de vida às mulheres de Americana e região”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Para garantir que ninguém fique sem atendimento por falta de confirmação, a Prefeitura reforça às mulheres que estão aguardando no sistema de regulação municipal que fiquem atentas à ligação do call center da Saúde. As pacientes que não puderem comparecer devem informar a ausência no momento da ligação, permitindo que a vaga seja destinada a outra pessoa.

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