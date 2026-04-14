Novos registros- O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana dará continuidade, nesta terça-feira (14) e na quarta-feira (15), às obras de melhoria no sistema de abastecimento na região do Zanaga, com a instalação de registros de gaveta em diferentes pontos da rede.

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Os serviços serão executados a partir das 8h, com previsão de conclusão no mesmo dia.

A intervenção complementa os serviços já realizados com a implantação de válvulas redutoras de pressão (VRPs) e tem como objetivo a setorização do sistema, permitindo maior controle operacional, equilíbrio de pressão e redução de perdas de água.

As ruas da troca de registros

Na terça-feira (14), os trabalhos serão realizados na Rua Cleomenes Campos, 176; Rua Ademar Tavares, 112; e Rua Mário de Andrade, 123.

Já na quarta-feira (15), as equipes atuarão na Rua Afonso Schmidt, 850; Rua Xico Sandeiro, 185; e Rua Jerônimo Monteiro, 72.

Durante a execução dos serviços, poderá haver intermitência no abastecimento nessas regiões, uma vez que será necessário o fechamento de registros para isolar os trechos onde as intervenções serão realizadas. O DAE ressalta que não haverá paralisação do reservatório, e os serviços seguem o mesmo padrão adotado nas etapas anteriores, com impacto minimizado.



Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, os trabalhos avançam de forma consistente na região. “Estamos avançando com as etapas de setorização e controle do sistema, o que é fundamental para reduzir perdas e melhorar a eficiência da distribuição. Esse é um trabalho planejado, que vem sendo executado por fases, com resultados importantes para a estabilidade do abastecimento na região do Zanaga”, destacou.

As obras fazem parte do conjunto de melhorias na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12, que inclui a instalação de 11 válvulas redutoras de pressão, implantação de novas redes em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), além da instalação de macromedidores e válvulas de controle.

As intervenções integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando cerca de 25 mil moradores da região do Zanaga.

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