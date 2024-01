Márcia Sensitiva- Ano novo começando e é comum fazer

aquela lista de metas e desejos para o período que se inicia. Pensando em dar uma forcinha nesse quesito, o Pravaler, principal plataforma de acesso e soluções para o ecossistema da educação no Brasil, convidou a especialista Márcia Fernandes, mais conhecida como Marcia Sensitiva, para dizer como cada signo do horóscopo deve fazer para que a carreira e os estudos sejam sucesso em 2024.

A ação no Instagram e no TikTok mostra de um jeito descontraído e bem-humorado como os estudantes podem contar com o financiamento estudantil do Pravaler para seguirem firme na meta de estudar e assim darem aquela guinada na carreira e, ainda, terão as previsões de quem mais entende de futuro. “Firmamos essa parceria em um momento em que muitas pessoas estão definindo suas prioridades. Então, por que não ser um facilitador com mensagens direcionadas para aqueles que desejam ingressar na faculdade? A Márcia irá nos ajudar com isso, falando de um assunto sério, mas com leveza e descontração. Tudo foi idealizado com o objetivo de disseminar a mensagem da importância de investir no futuro e conquistar a profissão que desejada de uma maneira que nunca falamos”, destaca Bruna Lima, gerente de Branding do Pravaler.

Em sua página oficial do Instagram, a influenciadora conta com mais de 5 milhões de seguidores e traz de forma lúdica e divertida assuntos sobre signos, previsões de astrologia, rituais de prosperidade, entre outros temas conectados ao mundo da espiritualidade. A campanha em parceria com a edfintech começou em dezembro com um reels publicado no dia 28 e, em seguida, com um post no Feed no dia 30.

“Dois mil e vinte quatro será o ano para estudar e trabalhar, um tempo de realizações. O planeta Saturno vem e, como ele é o grande mestre, aquele que plantar colherá. Será um ano de muitos estudos em que todos devem ter muita concentração e foco na vida”, destaca a sensitiva.

Cada vez mais a edfintech tem se aproximado do seu público por meio das mídias digitais proprietárias e campanhas de incentivo, reforçando propósito de impulsionar o setor educacional no país. A campanha “Matricule-se agora e pague depois”, que acontece até 07/01, é um exemplo das ações de incentivo da empresa. A iniciativa busca motivar a antecipação de matrículas em instituições de ensino superior privadas para quem deseja iniciar os estudos no primeiro semestre de 2024, propondo ao estudante que fechar o financiamento estudantil da edfintech até este período comece a pagar as mensalidades apenas em fevereiro de 2024, quando iniciam as aulas nas universidades privadas.